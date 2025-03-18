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Регион
18 марта, 11:27

Суд приговорил к 15 годам жителя Орловской области за спонсирование ВСУ

Жителя Орловской области приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. Такое решение принял 2-й Западный окружный военный суд. Мужчина неоднократно переводит деньги на нужды ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что осуждённый, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023-2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств в их поддержку», — говорится в сообщении.

Впоследствии эти деньги были потрачены на покупку БПЛА, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки с целью ведения боевых действий против России. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельность».

В результате суд приговорил мужчину 1976 года рождения к 15 годам заключения с ограничением свободы на один год и штрафу в размере 500 тысяч рублей. На допросе он признался, что переводил деньги в криптовалюту. Мужчина раскаялся в содеянном.

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Ранее в Керчи по подозрению в госизмене задержали 29-летнего местного жителя. По указанию своего куратора он собирал информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры региона и передавал её украинской стороне.

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Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Никита Никонов
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