В Керчи по подозрению в госизмене задержали 29-летнего местного жителя
УФСБ: В Керчи задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене
В Керчи был задержан 29-летний местный житель по подозрению в государственной измене. По информации, предоставленной УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина обвиняется в сборе и передаче секретной информации о критически важных объектах инфраструктуры.
Следствие установило, что задержанный вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По указанию своего куратора он собирал информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры региона и передавал её украинской стороне, где она могла быть использована для планирования ракетных ударов. Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.
Недавно суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, назначив ему 19 лет лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене, диверсии и попытке совершения теракта.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974