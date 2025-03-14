В Керчи по подозрению в госизмене задержали 29-летнего местного жителя

В Керчи был задержан 29-летний местный житель по подозрению в государственной измене. По информации, предоставленной УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина обвиняется в сборе и передаче секретной информации о критически важных объектах инфраструктуры.

Следствие установило, что задержанный вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По указанию своего куратора он собирал информацию о состоянии объектов критической инфраструктуры региона и передавал её украинской стороне, где она могла быть использована для планирования ракетных ударов. Преступник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.