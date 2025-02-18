25-летнего мурманчанина осудили на 13 лет за связи с ВСУ

В Мурманске суд приговорил к 13 годам заключения 25-летнего Артёма Константинова за госизмену. Об этом доложили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артёма Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Константинов связался с украинскими войсками и изъявил желание сражаться против сил РФ. Ранее ему вручили предостережение, однако он его нарушил.