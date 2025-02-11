Россиянин получил огромный срок за госизмену, диверсию и попытку теракта

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области, назначив ему 19 лет лишения свободы. Он был признан виновным в государственной измене, диверсии и попытке совершения теракта. Информацию об этом предоставила пресс-служба УФСБ по региону.

Согласно данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый присоединился к террористической организации и в дальнейшем помогал украинским спецслужбам в действиях, угрожающих безопасности РФ. В мае 2023 года он осуществил диверсию, устроив поджог транспортного объекта, а через месяц попытался организовать теракт на объекте Минобороны.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Покушение на террористический акт», ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия», а также ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Задержанному назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с ограничением свободы на срок один год (после отбытия основного срока наказания). Первые пять лет мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Кадр с обысков в квартире обвиняемого. Фото © Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области