Суд оставил в силе приговор о госизмене инженеру «Уралвагонзавода» Мухаметову

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе вердикт в отношении экс-инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, который был признан виновным в государственной измене. Об этом говорится в публикации пресс-службы Свердловского областного суда.

«Приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор Данилу Мухаметову вступил в законную силу», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее суд признал фигуранта виновным по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следствие выяснило, что он направлял украинским спецслужбам данные военно-технического характера, за что Мухаметова приговорили к 16 годам колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы на 2,5 года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре по делу журналистки Надежды Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, вынесенном вторым западным окружным военным судом. Вердикт оказался мягче, чем многие ожидали — подсудимую обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и освободили из-под стражи.