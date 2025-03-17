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17 марта, 09:44

Суд оставил в силе приговор о госизмене инженеру «Уралвагонзавода» Мухаметову

Бывший инженер-технолог концерна «Уралвагонзавод» Данил Мухаметов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд

Бывший инженер-технолог концерна «Уралвагонзавод» Данил Мухаметов в зале суда. Обложка © Telegram / Свердловский областной суд

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе вердикт в отношении экс-инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, который был признан виновным в государственной измене. Об этом говорится в публикации пресс-службы Свердловского областного суда.

«Приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор Данилу Мухаметову вступил в законную силу», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее суд признал фигуранта виновным по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следствие выяснило, что он направлял украинским спецслужбам данные военно-технического характера, за что Мухаметова приговорили к 16 годам колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы на 2,5 года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал о приговоре по делу журналистки Надежды Кеворковой* по делу об оправдании терроризма, вынесенном вторым западным окружным военным судом. Вердикт оказался мягче, чем многие ожидали — подсудимую обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и освободили из-под стражи.

* Включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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