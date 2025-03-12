Неожиданно снисходительно: Суд вынес приговор по делу журналистки Кеворковой*
Журналистку Кеворкову* приговорили к штрафу в 600 тыс. и освободили в зале суда
Журналистка Надежда Кеворкова*. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Второй западный окружной военный суд вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи в зале суда.
«Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда», — передаёт агентство РИА «Новости».
Известно, что прокуратура запрашивала для Кеворковой* шесть лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, а защита настаивала на оправдании по одному из эпизодов и более мягком наказании по второму (где не предусмотрено лишение свободы).
Напомним, что в мае суд Москвы арестовал Надежду Кеворкову*, её обвинили в оправдании терроризма. Сама работница прессы свою вину не признала. Известно, что причиной для интереса следствия к её персоне стала публикация, в которой были признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан»**. Она также публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году. Позднее Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Деятельность организации запрещена ООН.