Неожиданно снисходительно: Суд вынес приговор по делу журналистки Кеворковой*

Второй западный окружной военный суд вынес приговор журналистке Надежде Кеворковой* по делу об оправдании терроризма. Суд назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи в зале суда.

« Кеворковой* окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей, её освободили из-под стражи в зале суда », — передаёт агентство РИА «Новости».

Известно, что прокуратура запрашивала для Кеворковой* шесть лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, а защита настаивала на оправдании по одному из эпизодов и более мягком наказании по второму (где не предусмотрено лишение свободы).