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13 мая, 12:44

Арестованную журналистку Кеворкову* признали террористкой и экстремисткой

Росфинмониторинг внёс журналистку Кеворкову* в список террористов и экстремистов

Надежда Кеворкова*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Надежда Кеворкова*. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Арестованную журналистку Надежду Кеворкову* внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в понедельник, 13 мая, на сайте Росфинмониторинга.

"Кеворкова* Надежда Витальевна, 21.10.1958 года рождения, город Москва", — написано там. Фамилия Кеворковой* идёт в перечне под 6450-м номером.

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Ранее Life.ru писал, что в московской квартире Кеворковой* прошли обыски. 65-летнюю журналистку подозревают в попытке оправдать терроризм в постах в телеграм-канале, где она высказывалась о неудавшемся захвате Нальчика бандгруппой Шамиля Басаева в 2005 году. 7 мая Кеворкову* арестовали, свою вину она не признаёт.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Никита Осипов
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