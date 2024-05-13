Арестованную журналистку Кеворкову* признали террористкой и экстремисткой

Арестованную журналистку Надежду Кеворкову* внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в понедельник, 13 мая, на сайте Росфинмониторинга.

"Кеворкова* Надежда Витальевна, 21.10.1958 года рождения, город Москва", — написано там. Фамилия Кеворковой* идёт в перечне под 6450-м номером.

Ранее Life.ru писал, что в московской квартире Кеворковой* прошли обыски. 65-летнюю журналистку подозревают в попытке оправдать терроризм в постах в телеграм-канале, где она высказывалась о неудавшемся захвате Нальчика бандгруппой Шамиля Басаева в 2005 году. 7 мая Кеворкову* арестовали, свою вину она не признаёт.