Росфинмониторинг включил движение "Я/мы Сергей Фургал"* в реестр экстремистских

Межрегиональное общественное движение "Я/мы Сергей Фургал"* попало в реестр экстремистских и террористических. Соответствующее заявление появилось на сайте Росфинмониторинга в пятницу, 26 апреля.

Как сообщал Life.ru, в феврале объединение экстремистским признал Хабаровский краевой суд. По данным региональной прокуратуры, организация действовала в координации иностранных центров, которые вели деструктивную деятельность против РФ.