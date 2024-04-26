Росфинмониторинг включил движение "Я/мы Сергей Фургал"* в реестр экстремистских
Межрегиональное общественное движение "Я/мы Сергей Фургал"* попало в реестр экстремистских и террористических. Соответствующее заявление появилось на сайте Росфинмониторинга в пятницу, 26 апреля.
Как сообщал Life.ru, в феврале объединение экстремистским признал Хабаровский краевой суд. По данным региональной прокуратуры, организация действовала в координации иностранных центров, которые вели деструктивную деятельность против РФ.
Напомним, 10 февраля 2023 года экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. После ареста Фургала в 2020-м в регионе прошли массовые беспорядки, а мать убитого местного жителя Романа Сандалова заявила Life.ru, что для неё суд над экс-губернатором — это награда за долгие годы борьбы за справедливость. Подробнее о деле Фургала мы рассказывали здесь, здесь и здесь.
* Организация признана экстремистской, террористической и запрещена на территории РФ.
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