Движение "Я/Мы Сергей Фургал"* признали экстремистским

Общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал"* признано экстремистской организацией и запрещено на территории России. Соответствующее решение приняла прокуратура Хабаровского края.

"Установлено, что межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, которая заключается в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, тем самым разрушая правовые устои и ценности общества. Более того, участники запрещённого движения многократно привлекались к уголовной и административной ответственности.

Кроме прочего, организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России. В связи с этим прокурор направил исковое заявление о признании движения "Я/Мы Сергей Фургал"* экстремистским и запрете его деятельности на территории страны. Иск был удовлетворён, решение суда вступило в законную силу немедленно.

Ранее Московский городской суд признал молодёжную организацию "Новое величие"* экстремистской. Напомним, активисты "Нового величия"* были заключены под стражу в мае 2018 года. Они хотели захватить власть в России путём госпереворота. Несколько членов организации получили сроки по статье "Создание и участие в экстремистском сообществе".