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19 сентября, 11:18

Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией

Московский городской суд признал молодёжную организацию "Новое величие"* экстремистской, пишет ТАСС.

"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия"* экстремистской организацией", решил суд.

Двум фигурантам дела "Нового величия" сократили тюремный срок

Двум фигурантам дела "Нового величия" сократили тюремный срок

Напомним, активисты "Нового величия"* были заключены под стражу в мае 2018 года. Они хотели захватить власть в России путём госпереворота. Несколько членов организации получили сроки по статье "Создание и участие в экстремистском сообществе".

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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ТАСС / Владимир Гердо

Матвей Константинов
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