Мосгорсуд признал "Новое величие"* экстремистской организацией
Московский городской суд признал молодёжную организацию "Новое величие"* экстремистской, пишет ТАСС.
"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия"* экстремистской организацией", — решил суд.
Напомним, активисты "Нового величия"* были заключены под стражу в мае 2018 года. Они хотели захватить власть в России путём госпереворота. Несколько членов организации получили сроки по статье "Создание и участие в экстремистском сообществе".
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Обложка ©
ТАСС / Владимир Гердо