Журналистку Кеворкову арестовали по обвинению в оправдании терроризма до 6 июля

Журналистку Надежду Кеворкову арестовали до 6 июля по уголовному делу об оправдании терроризма. Такое решение во вторник, 7 мая, принял Басманный суд Москвы.

Журналистка Надежда Кеворкова в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города

"Судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 июля 2024 года. Кеворковой Н.В. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Кеворкова публиковала в телеграм-канале информацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников движения "Талибан"*.

Ранее Life.ru писал, что в московской квартире Кеворковой прошли обыски. 65-летнюю журналистку подозревают в попытке оправдать терроризм в постах в телеграм-канале, где она высказывалась о неудавшемся захвате Нальчика бандгруппой Шамиля Басаева в 2005 году. Свою вину Кеворкова не признаёт. Журналистка работала в качестве репортёра во многих государствах Ближнего Востока и специализируется на религии.