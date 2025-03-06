Телеграм-канал «Да. Зыгарь» запрещён в России

Ленинский районный суд Смоленска вынес решение о запрете в России телеграм-канала блогера Михаила Зыгаря*, где публиковалась ложная информация о действиях Армии РФ и спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

«Содержащаяся в данном телеграм-канале информация формирует ложное представление о ВС РФ, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине. <...> Признать информацию, размещённую в телеграм-канале «Да. Зыгарь», информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — гласит решение инстанции.

Иск против распространителя фейков был подан прокурором Заднепровского района Смоленской области. Также следствие установило, что канал не имел соответствующих отметок о статусе иноагента, а также возрастных ограничений к прочтению текстов.