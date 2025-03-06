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Регион
6 марта, 12:26

Телеграм-канал «Да. Зыгарь» запрещён в России

Суд запретил телеграм-канал журналиста Зыгаря* за фейки о ВС РФ и спецоперации

Михаил Зыгарь*. Обложка © X / Radio RMF24

Михаил Зыгарь*. Обложка © X / Radio RMF24

Ленинский районный суд Смоленска вынес решение о запрете в России телеграм-канала блогера Михаила Зыгаря*, где публиковалась ложная информация о действиях Армии РФ и спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

«Содержащаяся в данном телеграм-канале информация формирует ложное представление о ВС РФ, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине. <...> Признать информацию, размещённую в телеграм-канале «Да. Зыгарь», информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — гласит решение инстанции.

Иск против распространителя фейков был подан прокурором Заднепровского района Смоленской области. Также следствие установило, что канал не имел соответствующих отметок о статусе иноагента, а также возрастных ограничений к прочтению текстов.

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Напомним, Басманный суд столицы принял решение о заочном аресте Михаила Зыгаря* 16 апреля. Поводом стали публикации фейков о действиях армии России в Буче. В июле суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии. Как установило следствие, Зыгарь* публиковал ложную информацию из политической ненависти к России.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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