Суд США велел раскрыть иммиграционные документы принца Гарри

Американский суд постановил, что Министерство внутренней безопасности должно опубликовать до 18 марта отредактированную версию иммиграционных документов принца Гарри. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной стало заявление центра Heritage Foundation, что принц якобы умолчал о фактах употребления наркотиков. За ложные сведения при получении американской визы могут грозить штрафы, тюремное заключение или депортация.

Также стоит напомнить, что газета The Daily Mail ранее писала о возможном уголовном преследовании принца Гарри в США, если подтвердятся его заявления об употреблении запрещённых веществ.