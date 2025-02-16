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Регион
16 февраля, 14:49

Трамп не станет спасать принца Гарри от наказания за враньё о наркотиках

DM: Трамп поддержит иск против принца Гарри по факту его вранья о наркотиках

Принц Гарри. Фото © ТАСС / АР

Принц Гарри. Фото © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп готов высказаться в поддержку судебного иска против британского принца Гарри, если следствие выяснит, что он наврал про употребление наркотиков во время оформления документов для пребывания в Штатах. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Трамп ясно дал понять, что если окажется, что Гарри сказал неправду при оформлении визы, то его могут привлечь к ответственности. Трамп заявил, что не будет депортировать Гарри, но, несомненно, он поддержит судебное преследование», – говорится в материале.

Там подчёркивается, что за враньё при оформлении американской визы предусмотрены штрафы, тюрьма или депортация. На данный момент документы, в том числе анкета, по которым въезжал герцог Сассекский в Штаты находятся под грифом Секретно.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается выдворять британского принца Гарри из страны, несмотря на судебное разбирательство, связанное с его визой. Причиной скандала стало признание Гарри в мемуарах о том, что он пробовал наркотики в 17-летнем возрасте.

Татьяна Миссуми
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