Трамп не станет спасать принца Гарри от наказания за враньё о наркотиках
DM: Трамп поддержит иск против принца Гарри по факту его вранья о наркотиках
Принц Гарри. Фото © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп готов высказаться в поддержку судебного иска против британского принца Гарри, если следствие выяснит, что он наврал про употребление наркотиков во время оформления документов для пребывания в Штатах. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.
«Трамп ясно дал понять, что если окажется, что Гарри сказал неправду при оформлении визы, то его могут привлечь к ответственности. Трамп заявил, что не будет депортировать Гарри, но, несомненно, он поддержит судебное преследование», – говорится в материале.
Там подчёркивается, что за враньё при оформлении американской визы предусмотрены штрафы, тюрьма или депортация. На данный момент документы, в том числе анкета, по которым въезжал герцог Сассекский в Штаты находятся под грифом Секретно.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается выдворять британского принца Гарри из страны, несмотря на судебное разбирательство, связанное с его визой. Причиной скандала стало признание Гарри в мемуарах о том, что он пробовал наркотики в 17-летнем возрасте.