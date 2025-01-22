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22 января, 18:47

В Британии букмекеры принимают ставки на развод принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Обложка © ТАСС / ЕРА

Принц Гарри и Меган Маркл. Обложка © ТАСС / ЕРА

Букмекерские конторы начали принимать ставки на возможный развод принца Гарри и Меган Маркл, пишет Bild со ссылкой на свои источники. По слухам, пара уже несколько месяцев переживает тяжёлый кризис в отношениях, который может оказаться фатальным.

Как утверждает издание, если развод состоится в течение ближайших двух лет, то ставка в 20 евро принесёт выигрыш в 500 евро. Домыслы о кризисе в паре Гарри и Меган подогреваются комментариями со стороны Букингемского дворца. А кроме того, по данным Vanity Fair, одно из издательств заинтересовано в том, чтобы выпустить книгу о разводе королевского семейства, и Меган якобы поддержала идею.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, проживающие в США с 2020 года, в последнее время всё чаще появляются на публичных мероприятиях отдельно друг от друга. Это породило волну слухов о возможном разводе, однако сам Гарри отрицает расставание с супругой. Он заявил, что привык к фейкам и не придаёт им значения.

Татьяна Миссуми
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