64-летний Антонио Бандерас вывел в свет молодую возлюбленную

Голливудский актёр Антонио Бандерас вместе со своей возлюбленной Николь Кемпел посетили вечеринку журнала Elle в Мадриде. Об этом сообщает «‎Леди Mail.ru»‎.

Пара привлекла внимание гостей и фотографов элегантными нарядами. Антонио, которому недавно исполнилось 64 года, выбрал для мероприятия классический чёрный костюм, дополненный белоснежной рубашкой и галстуком. Актёр приятно удивил поклонников своим внешним видом. Ранее его нередко критиковали за небрежность в уходе за собой. Пользователи Сети отмечали, что звезда перестал уделять внимание своему образу, из-за чего выглядел старше своих лет.

Его спутница, 43-летняя бизнесвумен из Нидерландов, блистала в шёлковом платье с принтом от Alberta Ferretti, стоимостью около 170 тысяч рублей. Пара, не скрывая чувств, позировала фотографам, держась за руки и обнимаясь, что добавило романтики в атмосферу вечера. Кроме Антонио Бандераса на мероприятии присутствовал Ричард Гир с молодой женой.

История отношений Бандераса и Кемпел началась в 2014 году на Каннском кинофестивале. Николь не имела отношения к миру шоу-бизнеса и строила карьеру в сфере инвестиционного банкинга. Уже в следующем году после знакомства они впервые появились вместе на публике. Несмотря на слухи, Антонио заявлял, что Николь не была причиной его развода с актрисой Мелани Гриффит, с которой процесс развода завершился в декабре 2015 года. У бывших супругов есть взрослая дочь 28-летняя Стелла дель Кармен Бандерас-Гриффит.

На протяжении десяти лет отношения Антонио и Николь только крепнут. Пара регулярно делится совместными фотографиями в своих социальных сетях, неизменно вызывая восторг у поклонников. Однако, несмотря на взаимные чувства, пара не торопится связывать себя брачными узами. Возможно, именно это позволяет им сохранять гармонию и радость в отношениях, как в первый день знакомства.