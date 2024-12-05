Принц Гарри впервые отреагировал на слухи о разводе с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл, проживающие в США с 2020 года, в последнее время всё чаще появляются на публичных мероприятиях отдельно друг от друга. Это породило волну слухов о возможном разводе, однако сам Гарри впервые прокомментировал эти спекуляции, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. Об этом сообщило издание People.

На мероприятии издания New York Times в Нью-Йорке, где Гарри стал гостем, журналист Эндрю Росс Соркин задал принцу вопрос о его отношении к слухам, которые распространяют СМИ.

Гарри ответил с улыбкой: «Если верить тому, что пишут, мы с Меган уже раз десять или двенадцать покупали новые дома и столько же раз разводились. За всеми этими новостями трудно уследить, поэтому я просто их игнорирую».

Принц отметил, что привык к подобным историям с детства и научился не обращать на них внимания, чтобы оградить себя от негатива. Гарри также подчеркнул, что его семья не планирует возвращаться в Великобританию. По его словам, их дети, Лилибет и Арчи, не смогут вести такую свободную и не скованную условностями жизнь в Британии, как в Америке. Это решение, по его мнению, помогает защитить их от чрезмерного внимания, с которым они сталкивались, будучи частью королевской семьи.

В октябре появились слухи, что пара якобы купила виллу в Португалии после того, как король Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор. Несмотря на эти утверждения, Гарри и Меган продолжают жить в Калифорнии и наслаждаются своим уединением от королевских обязанностей.

Так принц Гарри и Меган Маркл продолжают строить свою жизнь в США, игнорируя слухи и спекуляции, которые регулярно появляются в прессе. Их решение не возвращаться в Британию обусловлено стремлением обеспечить своим детям более свободное и защищённое от внимания общественности детство.