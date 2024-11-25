Один из наиболее влиятельных придворных Карла III уходит в отставку. Принц Гарри звал его «насекомым»

Один из наиболее влиятельных придворных Великобритании, частный секретарь короля Карла III, Клайв Олдертон, объявил о своей отставке. Эту новость сообщил Daily Beast, а подтвердила её журналистка Тина Браун, бывший редактор журналов New Yorker и Vanity Fair.

Браун, у которой давние связи с королевской семьёй благодаря дружбе с принцессой Дианой, в своей рассылке раскрыла роль Олдертона в отношениях внутри королевской семьи. Она утверждает, что Клайв был заклятым врагом принца Гарри и главной преградой на пути его возвращения в Великобританию.

Принц Гарри в мемуарах описывал Олдертона и его окружение как «насекомых, жужжащих у дворца». По мнению Браун, именно деятельность Олдертона во многом стала причиной отдаления Гарри от королевской семьи. Он и другие частные секретари сами решали, кто будет допущен к королю, и оказывали большое влияние на политику Букингемского дворца.

С уходом Олдертона, как предполагает Браун, могут появиться новые возможности для примирения между принцем Гарри и его семьей. Ранее, по словам информированного источника в дворце, король Карл III выразил желание увидеть своих детей вместе, однако против примирения продолжает выступать принц Уильям.

Возможно, теперь, когда ключевой противник принца Гарри уходит со своей должности, ситуация внутри королевской семьи начнёт меняться.

В этом году Принц Гарри и Меган Маркл отметили 6-летнюю годовщину свадьбы. Однако события 2020 года, когда они отказались от королевских обязанностей и переехали в США, до сих пор вызывают острые дискуссии и критические отзывы. Недавно Кейт Миддлтон аккуратно намекнула на сложности, которые мешают примирению Гарри с его семьей, но подробностей не раскрыла.