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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 марта, 11:14

ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по военным объектам Украины

Вооружённые силы России нанесли 13 групповых ударов с применением высокоточного оружия и ударных дронов в период с 15 по 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили об успешной атаке на места временного размещения националистов и украинских вооружённых сил.

Свыше 15 взрывов потрясли Одессу и Черноморск
Свыше 15 взрывов потрясли Одессу и Черноморск

Мощные взрывы недавно прогремели и в столице Незалежной. В городе сработали системы противовоздушной обороны.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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