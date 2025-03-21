ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов по военным объектам Украины
Вооружённые силы России нанесли 13 групповых ударов с применением высокоточного оружия и ударных дронов в период с 15 по 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили об успешной атаке на места временного размещения националистов и украинских вооружённых сил.
Мощные взрывы недавно прогремели и в столице Незалежной. В городе сработали системы противовоздушной обороны.
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