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20 марта, 22:28

Свыше 15 взрывов потрясли Одессу и Черноморск

По меньшей мере 15 взрывов потрясли Одессу поздним вечером 20 марта, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В результате прилётов возник пожар, добавила газета «Страна.ua». Также взрывы раздались в соседнем Черноморске, где под ударом оказался порт.

СМИ со ссылкой на очевидцев уточнили, что некоторые районы областного центра остались без света. В городе продолжает звучать воздушная тревога.

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Мощные взрывы недавно прогремели и в столице Незалежной. В городе сработали системы противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Антон Голыбин
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