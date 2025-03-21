Свыше 15 взрывов потрясли Одессу и Черноморск

По меньшей мере 15 взрывов потрясли Одессу поздним вечером 20 марта, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В результате прилётов возник пожар, добавила газета «Страна.ua». Также взрывы раздались в соседнем Черноморске, где под ударом оказался порт.

СМИ со ссылкой на очевидцев уточнили, что некоторые районы областного центра остались без света. В городе продолжает звучать воздушная тревога.