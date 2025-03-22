Побег до приказа: В США раскрыли, что происходило в ВСУ после подземного штурма Суджи

Украинские подразделения впали в панику после российской операции «Поток» в Курской области. Ситуация на тот момент оказалась критической для ВСУ, так как ВС РФ прорвали линию обороны противника, сообщает Wall Street Journal.

«Российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины утверждала, что предотвратила попытку <…> солдаты [ВСУ] заявили, что это вызвало панику», — сказано в статье.