Побег до приказа: В США раскрыли, что происходило в ВСУ после подземного штурма Суджи
WSJ: Операция «Поток» вызвала панику в рядах ВСУ в Курской области
Украинские подразделения впали в панику после российской операции «Поток» в Курской области. Ситуация на тот момент оказалась критической для ВСУ, так как ВС РФ прорвали линию обороны противника, сообщает Wall Street Journal.
«Российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины утверждала, что предотвратила попытку <…> солдаты [ВСУ] заявили, что это вызвало панику», — сказано в статье.
В связи с ужасом в рядах ВСУ украинские командиры приказали военнослужащим отступать до получения приказов от старших офицеров.
Life.ru ранее сообщал, что операция российской армии под названием «Поток» стала ключевым этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков продвигались в тыл украинских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в ограниченном пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Мать одного из штурмовиков Евгения Зайцева сообщила о госпитализации своего сына с серьёзным отравлением.
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