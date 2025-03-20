Журналистам впервые показали выход из газовой трубы по следам операции «Поток»

Военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» впервые показали выход из газопровода, который использовался в рамках секретной операции «Поток». Кадры опубликовало агентство Ruptly.

«Мы находимся на той самой стартовой точке, откуда осуществлялись выходы личного состава в город Суджа. Именно из этой легендарной трубы наши ребята выходили, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами,» - рассказал RT военнослужащий с позывным Баллончик.

Командир бригады с позывным Морпех добавил, что выход через трубу был частью более масштабной операции, целью которой было вытеснение противника из Суджи.