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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 марта, 12:34

Журналистам впервые показали выход из газовой трубы по следам операции «Поток»

Обложка © Midjourney /Life.ru

Обложка © Midjourney /Life.ru

Военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» впервые показали выход из газопровода, который использовался в рамках секретной операции «Поток». Кадры опубликовало агентство Ruptly.

«Мы находимся на той самой стартовой точке, откуда осуществлялись выходы личного состава в город Суджа. Именно из этой легендарной трубы наши ребята выходили, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами,» - рассказал RT военнослужащий с позывным Баллончик.

Командир бригады с позывным Морпех добавил, что выход через трубу был частью более масштабной операции, целью которой было вытеснение противника из Суджи.

«Если кто-то думает, что все прошло гладко и без потерь, то это не так. Противник оказывал сопротивление. Контроль над городом был завоеван с боем,» - добавил он.

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Life.ru уже сообщал, что операция российской армии под названием «Поток» стал важным этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл украинских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Ранее мать одного из штурмовиков, Евгения Зайцева, сообщила о госпитализации своего сына с серьезным отравлением.

Марина Фещенко
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