Появились фото брошенных сослуживцами тел бойцов ВСУ в курском приграничье

Авторы проекта «Military Theme Z» показали фотографии тел военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых бросили сослуживцы при отступлении из Курской области. На опубликованных кадрах видно, что некоторые солдаты были ранены, но всё равно остались лежать на земле.

На ноге одного из украинских бойцов установлен турникет — стягивающий жгут, предназначенный для остановки кровотечений. Одна из штанин военного ВСУ разрезана, возможно, сослуживцы пытались оказать солдату первую помощь. Авторы канала не уточнили, где именно были сделаны данные фотографии. По их словам, ВС РФ продолжают находить в регионе огромное количество тел украинских бойцов.