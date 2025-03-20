Появились фото брошенных сослуживцами тел бойцов ВСУ в курском приграничье
Брошенные в Курской области тела бойцов ВСУ с ранениями показали на фото
Авторы проекта «Military Theme Z» показали фотографии тел военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых бросили сослуживцы при отступлении из Курской области. На опубликованных кадрах видно, что некоторые солдаты были ранены, но всё равно остались лежать на земле.
На ноге одного из украинских бойцов установлен турникет — стягивающий жгут, предназначенный для остановки кровотечений. Одна из штанин военного ВСУ разрезана, возможно, сослуживцы пытались оказать солдату первую помощь. Авторы канала не уточнили, где именно были сделаны данные фотографии. По их словам, ВС РФ продолжают находить в регионе огромное количество тел украинских бойцов.
А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области нашли тела двоих солдат ВСУ. Военнослужащий РФ с позывным Тарик предположил, что украинские бойцы ликвидировали сослуживцев столь жестоким способом за отказ воевать.
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