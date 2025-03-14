В лесу Курской области обнаружили тела солдат ВСУ, которых свои же застрелили в голову
Боец Тарик: В Курской области нашли двух солдат ВСУ с простреленными головами
Бойцы «Ахмата« наткнулись в Ивашкинском лесу Курской области на двух солдат ВСУ, застреленных в лоб. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Тарик.
«Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… Очень много убитых… В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход (пулевое отверстие. — Прим. Life.ru) не автоматный, именно пистолетный вход», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».
Всего было найдено два бойца, застреленных в голову. Вероятно, свои же ликвидировали их столь жестоким способом за отказ воевать.
Ранее стало известно, что житель Казачьей Локни в Курской области чудом остался жив после встречи с украинскими боевиками. Мужчину хотели расстрелять всего за два произнесённых слова.
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