В лесу Курской области обнаружили тела солдат ВСУ, которых свои же застрелили в голову

Бойцы «Ахмата« наткнулись в Ивашкинском лесу Курской области на двух солдат ВСУ, застреленных в лоб. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Тарик.

«Двигались мы полностью через Ивашкинский лес… Очень много убитых… В лоб выстрелы были. Не из автомата. Видно то, что вход (пулевое отверстие. — Прим. Life.ru) не автоматный, именно пистолетный вход», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Всего было найдено два бойца, застреленных в голову. Вероятно, свои же ликвидировали их столь жестоким способом за отказ воевать.