Боевики ВС Украины использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Для этого к гражданским привязывали взрывчатку и отправляли на позиции ВС РФ, сообщил оператор БПЛА 810-й бригады морской пехоты с позывным Колос.

«Они подвешивали синей изолентой взрывчатку к мирным, переодевали их в свою форму. После отправляли к нам, чтобы они к нам заходили на позиции», — рассказал боец группировки «Север» ТАСС.

Впрочем, отметил Колос, подлая схема была быстро вскрыта российскими военнослужащими. Они легко отделяли мирных от сложивших оружие боевиков ВСУ, обезвреживали боезаряд и отправляли гражданских в тыл.