Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли более 190 военных, пять бронемашин и два артиллерийских орудия в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 27 марта.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ лишились более 70 380 солдат, 402 танков, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортёров, 2 228 боевых бронированных машин, 2 555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 123 станций РЭБ, десяти РЛС ПВО.