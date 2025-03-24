Стало известно, сколько солдат ВСУ сложило головы на Курской земле

За минувшие сутки ВС Украины потеряли свыше 190 человек личного состава и военную технику в Курской области. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ и три пункта управления БпЛА», — сказано в публикации.

В общей сложности с момента вторжения на российскую территорию потери ВСУ составили свыше 69 700 бойцов. Также были уничтожены: 400 танков, 326 БМП, 289 БТР, 2 219 боевых бронированных машин, 2 532 авто, 583 артиллерийских орудия, 53 пусковых установки РСЗО, включая 13 HIMARS и семь MLRS американского производства, 26 пусковых установок ЗРК, одну зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 18 РЛС РЭБ, 10 РЛС ПВО. Кроме того, противник потерял 56 единиц инженерной и прочей техники, включая 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную машину разведки, 15 бронированных автомобилей для ремонта и эвакуации, а также командный передвижной штаб.