Комбрига 82-й ДШБр ВСУ Дмитрия Волошина лишили должности из-за отказа выполнить приказ по переброски подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом пишет неофициальная пресс-служба бойцов группировки войск «Север».

«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в публикации.

Врио командира брига стал 30-летний В. Гуцул, которого называют «любопытным персонажем». Военные корреспонденты пишут, что этот офицер предусмотрительно вывез своих родственников в одно из государств Южной европы. Сейчас перед ним поставили задачу вернуть 82-й ДШБр боеспособность, восполнив потери за счёт мобилизованных украинцев возрастом до 24 лет.