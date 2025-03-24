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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 11:30
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Комбриг ВСУ отказался выполнять приказ о выходе к границе Белгородчины и был отстранён

«СВ»: Комбриг 82-й ДШБр ВСУ отказался вести бойцов к границе Белгородчины

Комбрига 82-й ДШБр ВСУ Дмитрия Волошина лишили должности из-за отказа выполнить приказ по переброски подразделений на границу с Краснояружским районом Белгородской области. Об этом пишет неофициальная пресс-служба бойцов группировки войск «Север».

«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в публикации.

Врио командира брига стал 30-летний В. Гуцул, которого называют «любопытным персонажем». Военные корреспонденты пишут, что этот офицер предусмотрительно вывез своих родственников в одно из государств Южной европы. Сейчас перед ним поставили задачу вернуть 82-й ДШБр боеспособность, восполнив потери за счёт мобилизованных украинцев возрастом до 24 лет.

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Ранее стало известно, что семьи бойцов ВСУ, находящихся в селе Гуево Курской области, связались с командованием украинской армии с просьбой доставить военнослужащим провизию. При этом родственники этих солдат даже не знали, что подразделение оказалось в окружении.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Юрий Лысенко
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