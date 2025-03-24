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Регион
24 марта, 10:01

Вызывает обморок и судороги: Зажатые в курском «‎котле» бригады ВСУ пустили в ход химоружие

«Архангел спецназа»: ВСУ применили в Курской области химические боеприпасы

Вооружённые силы Украины применили против российских военных в Курской области химические боеприпасы с отравляющими веществами, вызывающие обморок и судороги. Об этом узнал от источников на фронте Telegram-канал «Архангел спецназа».

По словам военкоров, ВСУ дважды пустили в ход химоружие неустановленного типа. Боеприпасы вызывают рвоту, тремор, потерю сознания. Отравляющие вещества закидывают на позиции ВС РФ как артиллерией, так и с помощью квадрокоптеров, говорят источники. Тем временем российские войска продолжают штурмовать урочище Глубокое.

Ранее Life.ru узнал, что родственники украинских бойцов, умирающие в «котле» в Курской области, обратились к командованию ВСУ. Помимо простых солдат ВСУ, попали в окружение иностранные наёмники, выполнявшие роль заградотрядов. Оказались в «котле» и порядка 30 офицеров из стран НАТО. По информации подполья, украинские войска собирают ДРГ для вызволения их из окружения, за выполнение этой задачи им обещают грин-карты.

«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
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freepik

Андрей Бражников
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