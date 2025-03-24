«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»

Боец ВСУ, попавший в окружение в районе курского села Гуево, записал полное отчаяния видео, в котором рассказал об отправке в российский регион и попрощался с родными. На кадрах молодой солдат на фоне отдалённой канонады говорит «россияне нас перебьют просто».

Боец ВСУ, попавший в окружение в районе курского села Гуево. Видео © Телеграм / Дамбиев

«Нам обещали, что всё будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение. Скорее всего, нас перебьют», — рассказывает с грустью в глазах украинский военный.

Автор видео, на которое обратил внимание военный блогер Чингиз Дамбиев, в попавших в «котёл» подразделениях ВСУ царит растерянность. По словам солдата, его побратимы не имеют ни приказа на отступление, ни плана действий. В заключение парень говорит, что это его последнее видео, и в конце ролика прощается с мамой и папой.

«Поверил обещаниям Зеленского и пожалел об этом перед своей смертью», — добавил молодой боец.