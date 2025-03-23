Родственники украинских солдат, находящихся в селе Гуево Курской области, обратились к командованию ВСУ с требованием предоставить бойцам провизию. При этом, как утверждают российские силовые структуры, семьи украинских военнослужащих не понимали, что их близкие оказались в окружении. Информацию передаёт ТАСС.

«Информация о дефиците продовольствия у ВСУ в Гуеве просочилась в соцсети, где родственники оккупантов требуют от командования поставок продуктов питания, не понимая, что украинские солдаты находятся в окружении, что признаёт даже американское военно-политическое руководство», — цитирует собеседника агентство.