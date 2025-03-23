Семьи умирающих в курском «котле» бригад ВСУ молят командиров спасти их от голодной смерти
ТАСС: Семьи окружённых в курском Гуево солдат ВСУ обратились к их командирам
Родственники украинских солдат, находящихся в селе Гуево Курской области, обратились к командованию ВСУ с требованием предоставить бойцам провизию. При этом, как утверждают российские силовые структуры, семьи украинских военнослужащих не понимали, что их близкие оказались в окружении. Информацию передаёт ТАСС.
«Информация о дефиците продовольствия у ВСУ в Гуеве просочилась в соцсети, где родственники оккупантов требуют от командования поставок продуктов питания, не понимая, что украинские солдаты находятся в окружении, что признаёт даже американское военно-политическое руководство», — цитирует собеседника агентство.
Также представители украинской стороны сообщают об интенсивных боях, которые продолжаются в приграничных лесополосах к западу от Гоголевки и в районе Гуева.
Помимо простых солдат ВСУ, в Курской области попали в окружение иностранные наёмники, выполнявшие роль заградотрядов. Оказались в «котле» и порядка 30 офицеров из стран НАТО. По информации подполья, украинские войска собирают ДРГ для вызволения их из окружения, за выполнение этой задачи им обещают грин-карты. Стив Уиткофф, выступил с заявлением об окружении украинских войск в Курской области. Он назвал ситуацию «очень серьёзной» и заявил, что это «неоспоримый факт».
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