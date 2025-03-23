Белый дом сообщил о критическом положении бригад ВСУ в «ловушке» под Курском

Украинские войска окружены в Курской области, ситуация для них «очень серьёзная» и это неоспоримый «факт». О критическом положении ВСУ поведал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.