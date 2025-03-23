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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 05:52

Белый дом сообщил о критическом положении бригад ВСУ в «ловушке» под Курском

Спецпред президента США Уиткофф: Солдаты ВСУ попали в ловушку в Курской области

Украинские войска окружены в Курской области, ситуация для них «очень серьёзная» и это неоспоримый «факт». О критическом положении ВСУ поведал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке <...> Это серьёзная ситуация на поле боя», — отметил спецпосланник Трампа.

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Напомним, 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область и на совещании поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков. Он потребовал считать террористами вторженцев и напомнил, что иностранные наёмники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных. Тем не менее президент США Дональд Трамп попросил «пощадить» окружённых солдат ВСУ. В ответ Путин обещал им жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия. А командиры ВСУ приказали своим бригадам бросать раненых товарищей и отступать с позиций в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Ольга Сливченко
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