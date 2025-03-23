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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 05:22

«Стоят под водой, как живые»: В водохранилище найдено «кладбище» жертв нацбатов ВСУ

Найдены тела убитых, которых нацбаты ВСУ сбросили в Карловское водохранилище

Солдаты украинских нацбатальонов сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище в освобождённом Украинске в ДНР. Об очередных преступлениях ВСУ рассказал очевидец Леонид Солуянов. По его словам, военные увозили людей, а потом их трупы всплывали в водохранилище.

«Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и всё, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько ещё под водой стояли с грузиками, будто живые», — цитирует Солуянова РИА «Новости».

Местный житель говорит, что за страшными убийствами стояли по меньшей мере три националистических батальона: «Айдар»*, «Правый сектор»* и «Азов»*. Украинские боевики ездят только группами по три человека, рассказал Солуянов.

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Ранее стало известно, что Ввоенные Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из националистического батальона «Айдар»* стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Курской области.

* Организации, внесённые в реестр террористов и экстремистов и запрещённые на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

Андрей Бражников
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