Солдаты украинских нацбатальонов сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище в освобождённом Украинске в ДНР. Об очередных преступлениях ВСУ рассказал очевидец Леонид Солуянов. По его словам, военные увозили людей, а потом их трупы всплывали в водохранилище.

«Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и всё, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько ещё под водой стояли с грузиками, будто живые», — цитирует Солуянова РИА «Новости».

Местный житель говорит, что за страшными убийствами стояли по меньшей мере три националистических батальона: «Айдар»*, «Правый сектор»* и «Азов»*. Украинские боевики ездят только группами по три человека, рассказал Солуянов.

Ранее стало известно, что Ввоенные Вооружённых сил Украины (ВСУ), в том числе из националистического батальона «Айдар»* стараются небольшими группами сбежать в направлении Сумской области из Курской области.