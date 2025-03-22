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Регион
22 марта, 16:55

«Мы-то люди»: Наши бойцы сами эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ с Курской земли

Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные тела бойцов ВСУ из Курской области

ВС РФ занимаются вывозом тел украинских военнослужащих с освобождённой территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что после гибели украинских бойцов они перестают быть противниками для российских солдат.

«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты… Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов... После того как он уже умер, он не является нашим врагом... Это, получается, тело человека... И, конечно, мы должны быть гуманнее», — объяснил он.

ВСУ начали отступать из Курской области без приказа после выхода 800 наших солдат из трубы
ВСУ начали отступать из Курской области без приказа после выхода 800 наших солдат из трубы

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных, а также 400 танков в курском приграничье за всё время боёв в регионе. Кроме того, киевская армия потеряла 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортёров и 2 213 боевые бронированные машины. Также было уничтожено 2 510 автомобилей, 575 артиллерийских систем и 52 пусковых установки для реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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