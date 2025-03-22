«Мы-то люди»: Наши бойцы сами эвакуируют брошенные тела солдат ВСУ с Курской земли
Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные тела бойцов ВСУ из Курской области
ВС РФ занимаются вывозом тел украинских военнослужащих с освобождённой территории Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он отметил, что после гибели украинских бойцов они перестают быть противниками для российских солдат.
«Мы сейчас собираем тела их бойцов в пакеты… Мы-то люди, для нас неприемлемо, чтобы у нас валялись трупы бойцов... После того как он уже умер, он не является нашим врагом... Это, получается, тело человека... И, конечно, мы должны быть гуманнее», — объяснил он.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли почти 70 тысяч военных, а также 400 танков в курском приграничье за всё время боёв в регионе. Кроме того, киевская армия потеряла 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортёров и 2 213 боевые бронированные машины. Также было уничтожено 2 510 автомобилей, 575 артиллерийских систем и 52 пусковых установки для реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.
Пресс-служба Зеленского