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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 14:44

Почти 70 тысяч солдат ВСУ сложили головы из-за вылазки в Курск

МО: ВСУ потеряли 69 320 бойцов и 400 танков за время боёв в Курской области

ВСУ потеряли свыше почти 70 тысяч военных, а также 400 танков в курском приграничье за всё время боёв. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что в ходе военных действий в Курской области противник понёс значительные потери, включая более 69 320 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортёров и 2 213 боевые бронированные машины. Также были уничтожены 2 510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS из США.

Кроме того, ВСУ потеряли 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО. В числе трофеев ВС РФ также числятся 56 единиц инженерной техники, включая 23 машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина и 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин с командно-штабной машиной.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — добавили в МО.

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Ранее стало известно, что российские военнослужащие проводят операции по зачистке в районе Гоголевки Курской области. Поступают сведения о сражениях в лесных зонах рядом с Гуево, где российские Вооружённые силы успешно наносят удары по силам противника.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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