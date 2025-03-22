Почти 70 тысяч солдат ВСУ сложили головы из-за вылазки в Курск

ВСУ потеряли свыше почти 70 тысяч военных, а также 400 танков в курском приграничье за всё время боёв. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что в ходе военных действий в Курской области противник понёс значительные потери, включая более 69 320 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортёров и 2 213 боевые бронированные машины. Также были уничтожены 2 510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS из США.

Кроме того, ВСУ потеряли 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО. В числе трофеев ВС РФ также числятся 56 единиц инженерной техники, включая 23 машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина и 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин с командно-штабной машиной.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — добавили в МО.