Украинские военнослужащие самовольно начали отступление из Курской области и покинули позиции ещё до того, как получили соответствующее распоряжение от командования. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в рядах ВСУ, некоторые командиры секретной операции «Поток» на местах не стали дожидаться распоряжений высшего командования и отдали приказ отходить в Сумы.

«Некоторые полевые командиры приказали своим подчинённым отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — пишет издание.

К концу февраля Армия России установила контроль над путями снабжения ВСУ с украинской территории. Использование беспилотников с оптоволоконным управлением позволило эффективно блокировать главную дорогу, поскольку киевские войска не могли их заглушить. Это, по данным издания, затрудняло ротацию войск и доставку грузов для подразделений армии Украины.