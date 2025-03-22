ВСУ начали отступать из Курской области без приказа после выхода 800 наших солдат из трубы
WSJ: Формирования ВСУ начали отступать из Курской области без приказа
Украинские военнослужащие самовольно начали отступление из Курской области и покинули позиции ещё до того, как получили соответствующее распоряжение от командования. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в рядах ВСУ, некоторые командиры секретной операции «Поток» на местах не стали дожидаться распоряжений высшего командования и отдали приказ отходить в Сумы.
«Некоторые полевые командиры приказали своим подчинённым отступать — до того, как получили приказы от вышестоящих офицеров», — пишет издание.
К концу февраля Армия России установила контроль над путями снабжения ВСУ с украинской территории. Использование беспилотников с оптоволоконным управлением позволило эффективно блокировать главную дорогу, поскольку киевские войска не могли их заглушить. Это, по данным издания, затрудняло ротацию войск и доставку грузов для подразделений армии Украины.
Старший сержант украинской армии сообщил, что к 8 марта ситуация на фронте уже была критической для его подразделения. В этот день войска ВС ОФ, по его словам, прорвали линию обороны ВСУ, проникнув через газовую трубу на территорию курской Суджи. Хотя украинское командование заявило о предотвращении атаки, сержант и другие военнослужащие рассказали изданию, что действия противника вызвали панику среди личного состава.
Life.ru ранее сообщал, что операция Российской армии под названием «Поток» стала ключевым этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков продвигались в тыл украинских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в ограниченном пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Мать одного из штурмовиков Евгения Зайцева сообщила о госпитализации своего сына с серьёзным отравлением. Успех ВС РФ вызвал у киевских формирований сумасшедшую панику.
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