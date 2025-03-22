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Регион
22 марта, 08:33

Бригады ВСУ в курском приграничье охватила «сумасшедшая паника»

Боец ВС РФ: Солдат ВСУ в Курской области охватила «сумасшедшая паника»

Армия Россия продолжает успешно зачищать Курскую область от остатков украинских войск, вторгнувшихся в приграничный регион. Из-за успехов наших солдат боевиков ВСУ уже охватила «сумасшедшая паника». Об этом рассказал боец ВС РФ по имени Александр.

По его словам, российские бойцы смогли нарушить логистику ВСУ в Курской области с помощью дронов, поэтому остатки вражеских войск почти лишились снабжение. Из десяти машин «одна-две проскакивает», однако большинство уничтожается. Дестабилизировала ситуацию в лагере врага и спецоперация «Поток».

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«Очень серьёзную панику навели среди противника. ВСУ ничего не смогли, никаких контрмер принять из-за паники сумасшедшей», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

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Напомним, 12 марта Владимир Путин посетил Курскую область и провёл совещание, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков, вторгнувшихся в приграничье. Глава государства потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области и напомнил, что иностранные наёмники ВСУ не защищены Женевской конвенцией о пленных. Тем не менее президент США Дональд Трамп попросил «пощадить» окружённых бойцов ВСУ. В ответ Путин обещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.

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mil.gov.ua

Борис Эльфанд
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