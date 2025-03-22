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Регион
22 марта, 06:14

«Всё через радейку»: Командующие ВСУ не рискнули приехать в Курскую область во время вторжения

Голубченко: Командование передавало приказы бойцам ВСУ под Курском по радио

Попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Сергей Голубченко заявил, что их подразделением в Курской области командовали по радио с территории Украины. Командование ВСУ не приезжало на территорию российского региона лично.

«В Курской области мы с командованием не встречались. Все указания через «радейку». Во время взятия этих позиций я знаю, что у нас сразу всю группу уложили, рассказывал водитель (бронемашины. — прим. Life.ru) «Стайкер» , — рассказал пленный в видео Министерства обороны России.

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Ранее военнослужащий ВСУ Виктор Жуков, который сдался в плен российским солдатам, рассказал, какие потери понесли ВСУ во время боёв на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, весной 2022 года было ликвидировано более 6,5 тысячи украинских бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Ольга Сливченко
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