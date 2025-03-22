«Всё через радейку»: Командующие ВСУ не рискнули приехать в Курскую область во время вторжения

Попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Сергей Голубченко заявил, что их подразделением в Курской области командовали по радио с территории Украины. Командование ВСУ не приезжало на территорию российского региона лично.

«В Курской области мы с командованием не встречались. Все указания через «радейку». Во время взятия этих позиций я знаю, что у нас сразу всю группу уложили, рассказывал водитель (бронемашины. — прим. Life.ru) «Стайкер» , — рассказал пленный в видео Министерства обороны России.