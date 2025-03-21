Пленный ВСУ раскрыл количество убитых украинских бойцов во время боёв на «Азовстали»

Весной 2022 года на заводе «Азовсталь» в Мариуполе было ликвидировано свыше 6,5 тысяч бойцов Вооружённый сил Украины. Об этом рассказал военнослужащий 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Виктор Жуков, который сдался в плен.

«Мы когда зашли на «Азовсталь», нас было где-то около 9 тыс. человек, сдавался я в одной из последних групп, сдалось в плен всего 2,5 тыс. с небольшим человек. Всех остальных положили», — сказал пленный в разговоре с ТАСС.

По его мнению, командование совершило большую ошибку, когда запретило солдатам сдаться в плен раньше. Сам Жуков ушёл в ВСУ добровольно, подписав контракт, чтобы затем получать пенсию. Сдался в плен он весной 2022 года на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.