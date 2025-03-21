Кадыров: Боец «Ахмата» нёс на себе 12 км пленного солдата ВСУ под обстрелами

Боец подразделения «Ахмат» Юсуф 12 километров нёс на себе раненого украинского военнопленного под шквалом обстрелов. О его героизме рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Пленный ВСУшник рассказал, как его спас боец «Ахмата». Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Один из освобождённых рассказал, что наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. Он глубоко признателен Юсуфу за этот самоотверженный поступок», — говорится в сообщении Кадырова.

Глава Чечни также отметил, что украинские пленные поблагодарили за сохранённые жизни, восстановленное здоровье и возможность снова оказаться дома.