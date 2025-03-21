Кадыров: Боец «Ахмата» нёс на себе 12 км пленного солдата ВСУ под обстрелами
Боец подразделения «Ахмат» Юсуф 12 километров нёс на себе раненого украинского военнопленного под шквалом обстрелов. О его героизме рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Пленный ВСУшник рассказал, как его спас боец «Ахмата». Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Один из освобождённых рассказал, что наш военнослужащий по имени Юсуф вынес его с поля боя на своих плечах, преодолев 12 километров под обстрелами, чтобы доставить в безопасное место. Он глубоко признателен Юсуфу за этот самоотверженный поступок», — говорится в сообщении Кадырова.
Глава Чечни также отметил, что украинские пленные поблагодарили за сохранённые жизни, восстановленное здоровье и возможность снова оказаться дома.
Напомним, что Россия и Украина 19 марта провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. В качестве жеста доброй воли Украине также передали 22 тяжелораненых военнопленных.
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