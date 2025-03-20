Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 22:41

Освобождённые из плена российские военные поблагодарили Владимира Путина

Российские военнослужащие, которым посчастливилось вернуться из украинского плена в результате недавнего обмена, обратились к президенту страны Владимиру Путину по прибытии в Москву. Бойцы поблагодарили главу государства за проявленную заботу.

«Хотел бы от себя лично и от лица всех военнопленных выразить благодарность и признательность в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину. А также всему Министерству обороны Российской Федерации. Мы все рады и счастливы», — отметил один из бойцов в видеоролике, который опубликовало Минобороны.

Прибытие освобождённых военных в Москву. Видео © Telegram / Минобороны России

Другие военные рассказали, что уже связались с родными и осчастливили их радостным известием. Первым делом освобождённые солдаты и офицеры хотят вернуться домой и обнять своих близких. Впрочем, перед этим им предстоит пройти медицинское обследование и лечение.

«Спасибо России, я дома!» Борт с освобождёнными из плена военными ВС РФ сел в Москве
«Спасибо России, я дома!» Борт с освобождёнными из плена военными ВС РФ сел в Москве

Напомним, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими 19 марта. Домой вернулись 175 российских бойцов. В качестве жеста доброй воли Украине также передали 22 тяжелораненых военнопленных.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar