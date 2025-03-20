Освобождённые из плена российские военные поблагодарили Владимира Путина

Российские военнослужащие, которым посчастливилось вернуться из украинского плена в результате недавнего обмена, обратились к президенту страны Владимиру Путину по прибытии в Москву. Бойцы поблагодарили главу государства за проявленную заботу.

«Хотел бы от себя лично и от лица всех военнопленных выразить благодарность и признательность в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину. А также всему Министерству обороны Российской Федерации. Мы все рады и счастливы», — отметил один из бойцов в видеоролике, который опубликовало Минобороны.

Прибытие освобождённых военных в Москву. Видео © Telegram / Минобороны России

Другие военные рассказали, что уже связались с родными и осчастливили их радостным известием. Первым делом освобождённые солдаты и офицеры хотят вернуться домой и обнять своих близких. Впрочем, перед этим им предстоит пройти медицинское обследование и лечение.