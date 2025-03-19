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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 20:02

Освобождённые из плена российские военные пройдут медобследование и лечение

Российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена в результате обмена, предстоит пройти медицинское обследование, по результатам которого бойцам будет оказано лечение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«После возвращения на Родину они пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи», — отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что освобождённых военных встречали на белорусско-украинской границе. Первым делом им выдали тёплую одежду и горячее питание, а затем бойцам предоставили возможность связаться с родными.

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Напомним, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими 19 марта. Днём ранее Владимир Путин говорил о нём с Дональдом Трампом. Домой вернулись 175 российских бойцов и такое же количество солдат ВСУ. В качестве жеста доброй воли Украине также передали 22 тяжелораненых военнопленных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Антон Голыбин
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