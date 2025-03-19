Освобождённые из плена российские военные пройдут медобследование и лечение

Российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена в результате обмена, предстоит пройти медицинское обследование, по результатам которого бойцам будет оказано лечение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«После возвращения на Родину они пройдут организованное Минобороны медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи», — отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что освобождённых военных встречали на белорусско-украинской границе. Первым делом им выдали тёплую одежду и горячее питание, а затем бойцам предоставили возможность связаться с родными.