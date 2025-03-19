Более 170 бойцов СВО вернулись на родину из украинского плена
Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175
Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что 19 марта 2025 года в результате переговоров с контролируемыми киевским режимом территориями удалось вернуть 175 российских военнослужащих/
«Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — рассказали в МО.
Обмен пленными был анонсирован президентом РФ Владимиром Путиным в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
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