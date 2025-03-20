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19 марта, 21:27

«Спасибо России, я дома!» Борт с освобождёнными из плена военными ВС РФ сел в Москве

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными сел в Москве

Борт Министерства обороны с освобождёнными в результате обмена российскими военнослужащими благополучно сел в Москве. Самолёт доставил в столицу 175 бойцов ВС РФ.

«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома», — заявил газете «Известия» военный с позывным Скобарь.

Другой боец с позывным Люцифер рассказал, что провёл в плену более года. Он признался, что не сразу смог поверить в скорое освобождение. По словам ещё одного военного, условия содержания в плену были ужасными.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175 18 марта, а уже на следующий день Москва и Киев провели процедуру. Освобождённые российские военные пройдут медобследование и лечение.

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Тимур Хингеев
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