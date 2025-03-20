«Спасибо России, я дома!» Борт с освобождёнными из плена военными ВС РФ сел в Москве

«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома», — заявил газете «Известия» военный с позывным Скобарь.

Другой боец с позывным Люцифер рассказал, что провёл в плену более года. Он признался, что не сразу смог поверить в скорое освобождение. По словам ещё одного военного, условия содержания в плену были ужасными.