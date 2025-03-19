Путин: ВС РФ завершают разгром противника в Курской области

Российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры в среду, 19 марта.

Российский лидер напомнил, что все украинские военнослужащие, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершали преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться как террористы.