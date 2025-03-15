Кадыров показал пленённых в курском приграничье «великих воинов» ВСУ, найденных в погребе
Глава Чечни Кадыров показал пленённых военнослужащих ВСУ в Курской области
Появилось видео с боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых взяли в плен в Курской области. Украинских военнослужащих показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Пленённые военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Ковыряют ребята во всех норах, дырах, подвалах. Потихоньку выковыривают вот этих вот воинов великих», — поделился Апти Алаудинов в видео.
Кадыров добавил, что ВСУшников взяли в плен бойцы отряда «Тимсо» спецназа «Ахмат» в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. Украинские боевики прятались в погребе. Их товарищи, увидев приближение российских военнослужащих, кинулись бежать.
Сейчас в курском приграничье также выявляют переодетых в бойцов России солдат ВСУ. Оставшиеся в живых боевики маскируются в населённых пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь оказывают местные жители, которые оперативно информируют о подозрительных личностях.
Telegram / Kadyrov_95