Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:39

Кадыров показал пленённых в курском приграничье «великих воинов» ВСУ, найденных в погребе

Глава Чечни Кадыров показал пленённых военнослужащих ВСУ в Курской области

Появилось видео с боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых взяли в плен в Курской области. Украинских военнослужащих показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Пленённые военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Ковыряют ребята во всех норах, дырах, подвалах. Потихоньку выковыривают вот этих вот воинов великих», — поделился Апти Алаудинов в видео.

Кадыров добавил, что ВСУшников взяли в плен бойцы отряда «Тимсо» спецназа «Ахмат» в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. Украинские боевики прятались в погребе. Их товарищи, увидев приближение российских военнослужащих, кинулись бежать.

Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ
Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ

Сейчас в курском приграничье также выявляют переодетых в бойцов России солдат ВСУ. Оставшиеся в живых боевики маскируются в населённых пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь оказывают местные жители, которые оперативно информируют о подозрительных личностях.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Рамзан Кадыров
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar