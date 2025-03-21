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Регион
21 марта, 12:36

ВСУ «положили» в Курской области 69 тысяч своих солдат. Это в 14 раз больше населения Суджи

Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 69 тысяч военнослужащих

Согласно информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины понесли потери, превышающие 69 тысяч человек, в ходе боевых действий на Курском направлении. К слову, это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи, которую киевский режим удерживал несколько месяцев. Согласно официальной статистике, в середине 2010-х в Судже проживало чуть менее пяти тысяч человек.

Кроме того, противник утратил 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS американского производства.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что наша армия завершает разгром украинской группировки в Курской области. Ожесточённые бои с остатками ВСУ вдоль местной «дороги смерти». В то же время наёмникам приказали убивать солдат ВСУ за побег на Украину из-под Суджи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Марина Фещенко
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