Согласно информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины понесли потери, превышающие 69 тысяч человек, в ходе боевых действий на Курском направлении. К слову, это в 14 раз больше, чем численность населения Суджи, которую киевский режим удерживал несколько месяцев. Согласно официальной статистике, в середине 2010-х в Судже проживало чуть менее пяти тысяч человек.