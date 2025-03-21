Хинштейн передал дневник погибшей во время оккупации ВСУ женщины в Курский музей
Александр Хинштейн и Апти Алаудинов передали дневник Татьяны Васьковой в Курский краеведческий музей. Фото © Предоставлено Life.ru
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов передали дневник погибшей Татьяны Васьковой в Курский краеведческий музей. Пенсионерка умерла в селе Мартыновка во время оккупации украинских боевиков.
Александр Хинштейн и Апти Алаудинов передали дневник Татьяны Васьковой в Курский краеведческий музей. Видео © Предоставлено Life.ru
«Нам предстоит сделать музей, который здесь, на русской земле, должен быть совершенно особенный. Потому что память об этих события никогда не должна уйти в прошлое. Эта память — наш залог на будущее. Спасибо, Апти. Спасибо, друзья. Спасибо, вам, и держитесь», — сказал Хинштейн, обращаясь к дочке погибшей.
На церемонию пригласили дочь и внука Васьковой. Дневник женщины станет частью будущего музея, посвящённого нечеловеческим испытаниям, которые выпали на долю курян. Кроме того, будет исполнена последняя воля Татьяны Сергеевны. Её похоронят на малой родине в Мартыновке, когда это станет возможно.
Ранее дочь погибшей Елена рассказала, что пенсионерка отказалась покидать дом. Когда начались обстрелы Мартыновки, семья эвакуировалась, но Татьяна Васькова осталась. Она надеялась, что боевые действия обойдут её дом стороной. Однако недавно женщину нашли мёртвой в своём доме. В личном дневнике бабушка жаловалась на голод и холод и просила родных беречь друг друга. В 2024 году она спасла внука Виталия Скибина из лап украинских боевиков. Пока солдаты Вооружённых сил Украины грабили соседние здания, она успела разрезать путы и сказала внуку бежать. Парень сутки прятался в канаве на окраине села и сбежал вместе с соседями.