Хинштейн передал дневник погибшей во время оккупации ВСУ женщины в Курский музей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов передали дневник погибшей Татьяны Васьковой в Курский краеведческий музей. Пенсионерка умерла в селе Мартыновка во время оккупации украинских боевиков.

Александр Хинштейн и Апти Алаудинов передали дневник Татьяны Васьковой в Курский краеведческий музей. Видео © Предоставлено Life.ru

«Нам предстоит сделать музей, который здесь, на русской земле, должен быть совершенно особенный. Потому что память об этих события никогда не должна уйти в прошлое. Эта память — наш залог на будущее. Спасибо, Апти. Спасибо, друзья. Спасибо, вам, и держитесь», — сказал Хинштейн, обращаясь к дочке погибшей.

На церемонию пригласили дочь и внука Васьковой. Дневник женщины станет частью будущего музея, посвящённого нечеловеческим испытаниям, которые выпали на долю курян. Кроме того, будет исполнена последняя воля Татьяны Сергеевны. Её похоронят на малой родине в Мартыновке, когда это станет возможно.