Погибшая в Курской области пенсионерка, чьи письма родственникам были обнаружены российскими военными, отказалась покидать свой дом после вторжения украинских войск. Об этом рассказала её дочь Елена.

Дочь погибшей в Судже Татьяны Васьковой о том, как её мама отказалась эвакуироваться из дома. Видео © Telegram / RT на русском

Когда начались обстрелы села Мартыновка, семья эвакуировалась, но Татьяна Васькова осталась. Она надеялась, что боевые действия обойдут её дом стороной. Однако позже связь с ней прервалась.

Елена подтвердила RT, что её мать спасла внука от украинских военных. В августе 2024 года Виталия Скибина связали и угрожали ему расстрелом. Бабушка тогда перерезала верёвки, и он смог сбежать. При этом сама с ним она не ушла.

Сейчас Елена переживает двойную трагедию. Недавно она похоронила ещё и мужа, погибшего во время украинского обстрела. Завтра ей предстоит поездка на опознание тела матери.