Дочь пенсионерки, чьи предсмертные письма нашли в Мартыновке, рассказала, почему она не эвакуировалась
RT: Пенсионерка, чьи письма родным нашли в Мартыновке, отказалась покидать дом
Погибшая в Курской области пенсионерка, чьи письма родственникам были обнаружены российскими военными, отказалась покидать свой дом после вторжения украинских войск. Об этом рассказала её дочь Елена.
Дочь погибшей в Судже Татьяны Васьковой о том, как её мама отказалась эвакуироваться из дома. Видео © Telegram / RT на русском
Когда начались обстрелы села Мартыновка, семья эвакуировалась, но Татьяна Васькова осталась. Она надеялась, что боевые действия обойдут её дом стороной. Однако позже связь с ней прервалась.
Елена подтвердила RT, что её мать спасла внука от украинских военных. В августе 2024 года Виталия Скибина связали и угрожали ему расстрелом. Бабушка тогда перерезала верёвки, и он смог сбежать. При этом сама с ним она не ушла.
Сейчас Елена переживает двойную трагедию. Недавно она похоронила ещё и мужа, погибшего во время украинского обстрела. Завтра ей предстоит поездка на опознание тела матери.
Напомним, вчера стало известно, что бойцы Армии России нашли в Мартыновке дневник местной жительницы — 77-летней Татьяны Васьковой. В своих письмах женщина просит семью позже вернуться, чтобы похоронить её «рядом со Светой». Бойцы ВС РФ нашли тело пенсионерки неподалёку от дневника.
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