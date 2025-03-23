Российская армия ликвидировали иностранных наёмников и спецназ ВСУ в Киевской области. Первые попали под удар в Вышгороде, там прогремело три взрыва. На месте уже работают иностранные медицинские работники, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои», — заявил Лебедев.

Также четыре удара было зафиксировало в Броварах, один из которых пришёлся по пункту временной дислокации «со свежими натренированными бандеровцами». Ещё одна атака совершена в небольшой цех, где собирали БПЛА. При этом, по словам представителя сопротивления, в Вышгороде под удар попал пункт дислокации «очень крутых военных, вероятнее всего – иностранных».