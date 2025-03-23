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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 12:23

Армия России сравняла с землёй логова иностранных наёмников и спецназа ВСУ под Киевом

Лебедев: ВС РФ ударили по иностранным наёмникам и спецназу ВСУ под Киевом

Российская армия ликвидировали иностранных наёмников и спецназ ВСУ в Киевской области. Первые попали под удар в Вышгороде, там прогремело три взрыва. На месте уже работают иностранные медицинские работники, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои», — заявил Лебедев.

Также четыре удара было зафиксировало в Броварах, один из которых пришёлся по пункту временной дислокации «со свежими натренированными бандеровцами». Ещё одна атака совершена в небольшой цех, где собирали БПЛА. При этом, по словам представителя сопротивления, в Вышгороде под удар попал пункт дислокации «очень крутых военных, вероятнее всего – иностранных».

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Ранее стало известно, что наши парни атаковали цех сборки БПЛА ВСУ, удар услышали также в Киевской области. Главная цель была поражена в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В итоге на объекте разрушилось оборудование и разлетелась вся готовая продукция.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Наталья Афонина
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